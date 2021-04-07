В Татарстане на капремонт соцобъектов в 2021 году решили потратить 14 миллиардов рублей

Деньги на это, в том числе, привлекут благодаря участию республики в федеральных программах и нацпроектах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На капительный ремонт соцобъектов Татарстана в 2021 году местные власти решили потратить более 14 миллиардов рублей. Об этом 7 апреля во время пресс-конференции журналистам сообщил зам главы Минстроя республики Ринат Абдуллин.

В то же время, по его словам, в 2021 году на ремонт многоквартирных домов в Татарстане будет потрачено свыше 6 миллиардов рублей. Также продолжает отдельная президентская программа «Наш двор». На нее в этом году запланировали израсходовать 8 миллиардов рублей. Деньги на все это, в том числе, привлекут благодаря участию республики в федеральных программах и нацпроектах.