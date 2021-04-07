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Экономика7 апреля 2021 15:46

В Татарстане на капремонт соцобъектов в 2021 году решили потратить 14 миллиардов рублей

Это более чем в два раза больше чем планируемые расходы республики на капремонт многоквартирных домов
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Деньги на это, в том числе, привлекут благодаря участию республики в федеральных программах и нацпроектах.

Деньги на это, в том числе, привлекут благодаря участию республики в федеральных программах и нацпроектах.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На капительный ремонт соцобъектов Татарстана в 2021 году местные власти решили потратить более 14 миллиардов рублей. Об этом 7 апреля во время пресс-конференции журналистам сообщил зам главы Минстроя республики Ринат Абдуллин.

В то же время, по его словам, в 2021 году на ремонт многоквартирных домов в Татарстане будет потрачено свыше 6 миллиардов рублей. Также продолжает отдельная президентская программа «Наш двор». На нее в этом году запланировали израсходовать 8 миллиардов рублей. Деньги на все это, в том числе, привлекут благодаря участию республики в федеральных программах и нацпроектах.