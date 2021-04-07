С 13 апреля возобновляются регулярные авиарейсы из Казани в Минск

Первый вылет состоится из Минска. Фото: Алина НИЗАМОВА

Возобновляются регулярные авиарейсы из Казани в Минск. Самолеты в столицу Беларуси и обратно будут летать один раз в неделю – по средам. Первый рейс запланирован на 13 апреля, сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

- Рейсы будут выполняться на комфортабельном авиалайнере Embraer 175 пассажировместимостью 76 мест. Время в пути составит 2 часа 20 минут. Время в Минске совпадает с московским, - также отметили в аэропорту Казани.

Итак, первый вылет во вторник, 13 апреля, запланирован как раз из Минска и в 23.50. В столице Татарстана самолет приземлиться в 2.10 следующего дня.

Из Казани воздушные суда будут отправляться по средам в 3.40 и прибывать в столицу Беларуси в 6.00.

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Правда, полеты осуществляются только один раз в неделю (подробности)