В Казани суд начал допрос экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина

На суде Мусин рассказал, чем он занимался в банке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вахитовском районном суде Казани приступили к допросу экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Он является главным и единственным обвиняемым по уголовному делу о превышении полномочий.

Напомним, Мусин попал под следствие после того, как возглавляемый им банк рухнул. Правоохранители считают экс-главу виновным в причинении Татфондбанку ущерба на более чем 53 миллиарда рублей. Хотя есть мнение, что эта сумма может быть гораздо больше.

Сам Мусин, которого перед судьей начал допрашивать его же адвокат, начал свою историю с 1993 года, когда был создан Татфондбанк. Рассказал он и о том, что занимался планированием стратегии банка на несколько лет в перед и, что мог подписывать документы.

Отметим, что Мусину вменяется создание разрешений на выдачу многомиллионных кредитов фирмам, которые были подконтрольны ему. Деньги в банк при этом так и не были возвращены. Кроме того, из-под залога были выведено имущество должников. В чем также винят экс-главу Татфондбанка.

По словам Мусина, он действительно возглавлял в банке большой кредитный комитет, члены которого и принимали решения путем голосования. К слову, бывший банкир теперь не может вспомнить имена всех учредителей Татфондбанка и акционеров, которых было несколько десятков. Допрос Мусина в суде продолжится через неделю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не украл, а потерял: в суде идет процесс по делу экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина на 53 миллиарда рублей

Никакого мошенничества, лишь неловкость в управлении (подробности)