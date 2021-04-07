В Чувашии во время пожара погиб пенсионер

С места происшествия Фото: МЧС Чувашии

Пожар в однокомнатной квартире на улице Курчатова в Мариинском Посаде вспыхнул 6 апреля в 20.00. Загорелась однокомнатная квартира на первом этаже. Едкий дым начал подниматься вверх, и соседи вызвали пожарных. К их приезду часть жильцов эвакуировалась самостоятельно, других начали выводить при помощи масок спасаемого, в том числе и одного ребенка.

Когда с огнем справились, на месте происшествия обнаружили тело 66-летнего пенсионера. Он проживал в этой квартире вместе с дочкой.

- По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожности при курении, - сообщили в МЧС Чувашии.