Верховный суд Татарстана утвердил приговор экс-начальнику ОП "Восход" Ильдару Вафину

Бывшему полицейскому начальнику назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время судебного заседания об обжаловании приговора для экс-начальника ОП "Восход" Ильдара Вафина Верховный суд Татарстана подтвердил законность вынесенного ранее вердикта - Вафин виновен по уголовной статье "Превышении должностных полномочий с применением насилия". Суд назначил ему три года лишения свободы условно.

Напомним, эта история тянется с апреля 2020 года, когда на полицейского написал заявление один из ранее задержанных по обвинению в краже. По словам мужчины, во время допросов его унижали, оплевывали, били и ругали матом. Все это сам задержанный умудрился записать на камеру своего мобильного телефона. Позднее это стало убедительной уликой в суде, а Вафина уволили из полиции по отрицательным мотивам.

Во время процесса жертва уже экс-полицейского вдруг отказалась от всех обвинений, заявив, что оговорил экс-начальника ОП "Восход". Но суд уже счел, что вина Ильдара Вафина доказана.