В Казани в аварии двух иномарок пострадали пять человек

После аварии Фото: МВД по РТ

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 6 апреля в 23.55 на перекрестке улиц Островского и Миннулина в Вахитовском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, водитель иномарки «Хёндэ TG» выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в легковушку «Мицубиси Лансер» под управлением 18-летнего водителя.

- С места происшествия скрылся предполагаемый виновник аварии, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - В результате аварии потребовалась медицинская помощь водителю и четырем пассажирам автомобиля «Мицубиси» в возрасте от 17 до 19 лет, все они госпитализированы.