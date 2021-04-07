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Происшествия7 апреля 2021 11:03

В Казани в аварии двух иномарок пострадали пять человек

Предположительно, один из водителей проехал светофор на "красный"
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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После аварии

После аварии

Фото: МВД по РТ

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 6 апреля в 23.55 на перекрестке улиц Островского и Миннулина в Вахитовском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, водитель иномарки «Хёндэ TG» выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в легковушку «Мицубиси Лансер» под управлением 18-летнего водителя.

- С места происшествия скрылся предполагаемый виновник аварии, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - В результате аварии потребовалась медицинская помощь водителю и четырем пассажирам автомобиля «Мицубиси» в возрасте от 17 до 19 лет, все они госпитализированы.

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