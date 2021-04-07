Тинчуринский театр подготовил новую премьеру - моноспектакль "Ход!"

Театр поставил новый спектакль Фото: Из материалов пресс-службы

Тинчуринский поставил новый спектакль. В нем будет занят один актер, заслуженный артист Татарстана Рустем Гайзуллин. В этом моноспектакле детективного жанра, который по произведению Лейлы Салахатдиновой поставил режиссер-постановщик Марсель Махмутов, пройдет целая шахматная партия. В ней на кону - жизнь и судьба человека.

О чем история? Прокурор берется за громкое дело в тихом городе. Ему жизненно важно, чтобы оно было раскрыто, и на это есть причина: дело до боли напоминает Прокурору то, что случилось с ним самим, перевернув весь его мир.

Раз за разом – совершая ход за ходом, он возвращается к событиям прошедших лет. Прокурор пытается добиться того, чтобы прошлое не повторилось и преступник не сумел уйти от ответа.

Он передвигает множество фигур и ищет безошибочный ход. Ведь от этого зависит не просто победа в шахматной партии, исход поединка между Темным и Светлым, а исход поединка между Прокурором и убийцей.

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