В Казани во время пожара погибла 76-летняя женщина

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар на восьмом этаже высотки на улице Ломжинской в Советском районе столицы Татарстана начался ночью 7 апреля. Едкий дым начал просачиваться в квартиры соседей и они вызвали пожарных. Уже через три минуты к месту происшествия примчались первые экипажи.

Проникнув в квартиру, они обнаружили, что загорелись старые вещи и мебель в квартире, где проживает 86-летняя пенсионерка. Ее саму обнаружили на кровати - она погибла, предварительно, из-за отравления продуктами горения во сне.

- Общая площадь возгорания составила два квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении.