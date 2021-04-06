В Духовном управлении мусульман Татарстана презентовали халяльный сухпаек

Фото: dumrt.ru

Сегодня, 6 апреля, в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана презентовали халяльный сухпаек, собранный из продукции от местных производителей.

В его состав входят: себя галеты, консервы с тушеной говядиной, гречневой кашей с говядиной, рисовой кашей с говядиной, печеночным паштетом, казылык, гусь вяленый малосоленый, миндаль, сухофрукты, злаки медовые, изюм, чак-чак и чай.

- Все эти продукты сертифицированы комитетом по стандарту «Халяль» ДУМ РТ. Общая энергетическая ценность данного сухого пайка составляет 5920 ккал и срок годности пять месяцев, - отметили в Духовном управлении мусульман Татарстана.

Считается, что этот халяльный сухпаек отлично подойдет для рыбаков, охотников и туристов.