В Казани депутат Госсовета Татарстана купил для тяжело больного мальчика и его мамы квартиру

Квартира расположена в ЖК "Салават купере". Фото: @i.volfson

Как сообщил в своем посте в Инстаграме депутат Госсовета Татарстана, директор стройкомпании Илья Вольфсон, он оплатил стоимость двухкомнатной квартиры в казанском ЖК «Салават купере» для Ильдара Гисматуллина и его матери. Дело в том, что у мальчика синдром Штурге-Вебера – тяжелое неизлечимое заболевание сосудов головного мозга, и он с рождения наблюдается в ДРКБ.

С 2018 года его мать пыталась получить от местных властей квартиру по договору соцнайма, которая положена при ряде тяжелых хронических заболеваний. Но вопрос быстро решить не смогли.

- Всем семьям в таком положении мы, конечно, помочь не сможем – это слишком большая финансовая нагрузка. Но обещаю, что приложу все усилия, чтобы разобраться в причинах подобной несправедливости и постараться исправить ситуацию, - написал в своем сообщении Илья Вольфсон.

Отметим, что не так давно Ильдар Гисматуллин удостоился звания «Ребенок доброй воли» за помощь Казанскому хоспису. Это по его просьбе туда приезжали Салават Фатхутдинов, группа «Волга-Волга», Элвин Грей и игроки клуба «Зенит-Казань».