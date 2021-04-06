Число смертей от коронавируса в Марий Эл достигло 214

О последних двух летальных исходах инфекции стало известно 6 апреля. Фото: Александр ГЛУЗ

Сегодня, 6 апреля, федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в Марий Эл подтвердились еще две смерти от инфекции. Таким образом, число летальных исходов COVID-19 там достигло 214. Также в республике за прошедшие сутки было выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Марий Эл его обнаружили у 12 662 человек.

В целом же республиканские власти отмечают снижение показателей заболеваемости COVID-19 новой коронавирусной инфекцией. За последние две недели абсолютное число заразившихся составляет от 19 до 23 человек в сутки.

Более половины всех инфицированных за время пандемии приходится именно на Йошкар-Олу - 50,2%, далее идут Медведевский район (9,8%,) и Волжск (8,8%).