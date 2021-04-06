Всего с начала пандемии там было зарегистрировано 23 049 зараженных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот вторник федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в Чувашии подтвердили еще шесть смертей от COVID-19. Так, по состоянию на 6 апреля, в республике коронавируса скончались уже 1 257 человек.

При этом, опять же по информации федерального оперштаба, в регионе за минувшие сутки было выявлено 40 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии там было зарегистрировано 23 049 зараженных.

Тем временем в Чувашии прибыла очередная партия вакцины от коронавируса – 9 600 доз «Спутника V». В республике ею привились уже более 43 тысяч человек, из них свыше 29 тысяч уже получили вторую инъекцию этого двухкомпонентного препарата российского производства.