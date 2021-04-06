Президент Татарстана и глава АО «Трансмашхолдинг» обсудили создание первого в России метро

Фото: president.tatarstan.ru

В этот вторник, 6 апреля, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой АО «Трансмашхолдинг» Андреем Бокаревым. Они обсудили дальнейший ход реализации проекта по созданию в Казани первого российского беспилотного метро. Оно должно появиться к 2025 году.

Так, по словам Бокарева, на данный момент важно обсудить технические задачи, идет плодотворная работа со специалистами Минтранса Татарстана и Иннополиса.

В последнем на территории особой экономической зоны уже открыли центр компетенций по беспилотным технологиям.

Отметим, в рамках создания первого в России беспилотного метро планируется модернизировать существующие системы связи, управления движением, безопасности, а также развертывание новых систем для организации автоматического движения поездов.