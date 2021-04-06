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Происшествия6 апреля 2021 12:42

В Татарстане на реке Меша спасатели вытащили из воды двух рыбаков

После того, как мужчина доставили ан берег они отказались от медицинской помощи
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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О произошедшем в экстренные службы сообщили очевидцы.

О произошедшем в экстренные службы сообщили очевидцы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЧП произошло сегодня, 6 апреля, в 11.10 в Лаишевском районе республики. От очевидцев стало известно, что в 1,5 километрах от берега реки Меша в районе деревни Сингели под лед провалились два рыбака.

На место происшествия прибыли спасатели на судне на воздушной подушке. Они отыскали место, где рыбачили 62-летний и 51-летний мужчина. Им помогли выбраться на более крепкий лед, посадили их в судно и доставили на берег.

- От медицинской помощи оба рыбака категорически отказались, - сообщили в МЧС Татарстана.

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