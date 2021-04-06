За сутки в Татарстане зарегистрировали 36 новых случаев коронавируса

Всего в Татарстане было зафиксировано 19 633 случая коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

6 апреля Минздрав Татарстана сообщил, что за прошедшие сутки в республике было зарегистрировано 36 новых случаев коронавируса. В 20 из них зараженных пришлось увезти в больницу. Оставшиеся 16 человек получают все необходимое лечение на дому.

Стоит отметить, что в этот раз абсолютное большинство инфицированных было выявлено именно в Казани – 20 человек.

Всего в Татарстане было зафиксировано 19 633 случая коронавируса. В 16 664 из них люди смогли выздороветь, в том числе 58 человек за минувшие сутки, а 426 скончались.