В Татарстане из-за весеннего паводка 2021 затопило два моста и дорогу

Фото: МЧС Татарстана

Следить за таянием снегов сотрудники МЧС региона начали уж давно, и сегодня, 6 апреля, отметили, что талые воды стали причиной затопления двух низководных мостов в Буинском районе - возле поселков Кият и Черки-Кильдуразы. Воды поднялась на 45 сантиметров. В поселки можно проехать по другим объездным дорогам. Все необходимое в магазинах есть, ситуация находится под контролем.

Также паводок стал причиной подтопления дороги, которая расположена в Арском районе республики. Специалисты МЧС отмечают, что уровень перелива превысил 10 сантиметров. Есть объездные пути, для пешеходов открыта дорога.