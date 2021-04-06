Россельхозбанк и Агропромышленный парк Казани объединились для продвижения продукции татарстанских фермеров

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Резиденты Агропромышленного парка Казани получат дополнительную поддержку по реализации своей продукции на маркетплейсе Россельхозбанка Свое Родное. Содействие будет оказано в рамках соглашения, заключенного между Татарстанским региональным филиалом РСХБ и Агропромпарком.

Подписи под соглашением поставили директор Татарстанского филиала АО «Россельхозбанк» Ляля Кудерметова и генеральный директор АО «Агропромпарк «Казань» Олег Власов.

- В рамках сотрудничества Россельхозбанк окажет поддержку сельхозпроизводителям на всех этапах выхода на онлайн-площадку Свое Родное. Еженедельно сотрудники банка будут выезжать в Агропромпарк и консультировать предпринимателей, помогать им с регистрацией на платформе и заполнением информации о продукции. Кроме того, резиденты получат поддержку для повышения узнаваемости бренда, - подчеркнула директор Татарстанского филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

- Для наших резидентов – это хорошая возможность выйти на онлайн-рынок без каких-либо вложений и получить заказы через дополнительный канал продаж. Размещение продукции на платформе Свое Родное позволит предпринимателям расширить свое присутствие на онлайне-рынке, а также сэкономить время на поиск потенциальных покупателей-, - отметил генеральный директор АО «Агропромпарк «Казань» Олег Власов.

Свое Родное – это цифровая витрина для продажи натуральных продуктов и услуг в сфере агротуризма. На платформе любой фермер России может зарегистрироваться, создать свой каталог продукции и продавать товары собственного производства, а также продвигать услуги агротуризма. Для фермерских хозяйств это отличная возможность реализовывать свои товары напрямую покупателям, без дополнительных наценок, делиться опытом сельских развлечений, предлагая клиентам экскурсии, дегустации и участие в ремесленных мастер-классах. Покупатели получают возможность выбирать из широкого ассортимента доступных товаров и заказывать фермерскую продукцию в удобном цифровом приложении.

Узнать более подробную информацию о возможностях и условиях выхода можно в любом отделении Татарстанского филиала Россельхозбанка или по телефону «горячей» лини: 8 (800) 100-0-100.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.