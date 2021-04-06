В Казани женщина-водитель сбила на "зебре" пятилетнего мальчика

На место аварии вызывали медиков Фото: Олег Укладов

Наезд на пятилетнего ребенка произошел 5 апреля в 19.28 на улице Азата Аббосова в Советском районе столицы Татарстана. Мужчина с пятилетним сыном переходили дорогу, мальчик вырвал свою руку из ладони отца и побежал вперед. В этот момент они находились на пешеходном переходе "зебра". В тот же миг его сбила иномарка "Фольксваген Тигуан", которой управляла 27-летняя женщина. На место наезда вызывали "скорую помощь".

- В результате ДТП ребенок получил ушиб головы и руки, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.