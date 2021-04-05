Президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил пять новых проектов для ОЭЗ «Алабуга» на более чем 9 миллиардов рублей

Фото: president.tatar.ru

Сегодня, 5 апреля, на заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане во главе с президентом республики Рустамом Минниханновым было рассмотрено и одобрено пять новых проектов с инвестициями на сумму свыше 9 миллиардов рублей.

Так, в первом из них речь идет о производстве металлических конструкций объемом 4 800 тонн в год и созданием 103 новых рабочих мест.

Далее рассмотрели предложение о создании в Татарстане производства сжиженного природного газа в объеме 23 708 тонн в год. Под него потребуется площадь 1,9 гектара. Предполагаемое количество новых рабочих мест – 38 сотрудников.

Третий проект – это выпуск специализированных грузовых транспортных средств объемом 500 единиц в год. На производстве будет создано 122 новых рабочих места. Под его мощности выделят площадь в 10 гектаров.

Четвертое новое производство, которое появится на территории ОЭЗ «Алабуга», стал проект по выпуску экологически безопасной и биоразлагаемой упаковки для яиц из бумажного волокна - 130 миллионов упаковок в год. Планируется создать 35 новых рабочих мест. Необходимая площадь под производство равна шести гектарам.

Последним был рассмотрен и одобрен проект по дальнейшему развитию производства пленки для перерабатываемой упаковки от компании. Благодаря чему, уже существующий штат компании увеличится еще на 230 сотрудников.

- Все рассмотренные сегодня проекты важны для нас. Уверен, что все они будут успешно реализованы, - в итоге отметил президент Татарстана Рустам Минниханов.