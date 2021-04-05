В Татарстане из-за ремонта решили до 30 июня перекрыть дорогу «Казань - Оренбург» - Бута - Аппаково

Ограничение на проезд там начнет действовать с 15 апреля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Движение транспорта на автодороге «Казань - Оренбург» - Бута - Аппаково (на участке от 2 до 6,6 километра) перекроют с 15 апреля и до 30 июня 2021 года. Причина тому – ремонт проезжей части.

- Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги общего пользования федерального значения «Казань - Оренбург» и регионального значения «Набережные Челны – Заинск - Альметьевск». Просим водителей заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.