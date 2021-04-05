Татарстанская авиакомпания возобновила прямые рейсы из Казани в Нижневартовск

Фото: Алина Низамова

Возобновлены регулярные авиарейсы из Казани в Нижневартовск. Так, татарстанский перевозчик будет осуществлять полеты по вторникам. Из Нижневартовска взлет намечен на 12.15, а посадка в аэропорту столицы Татарстана на 12.50. Обратно борт отправится в 19.05 и прибудет в пункт назначения в 23.45 (время для каждого города указано местное – Ред.).

Пассажиров по данному направлению будут перевозить канадские авиалайнеры Bombardier CRJ-200, рассчитанные на 50 пассажиров.

Отметим, что так же по вторникам осуществляются перелеты между Нижневартовском и Воронежом с посадкой в Казани.