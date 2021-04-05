Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 апреля 2021 18:17

В Ульяновске во время взрыва в автосервисе погиб один человек

Предварительно, ЧП произошло во время ремонта бензобака
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
КомментироватьОставить комментарий

Мужчина погиб на месте.

Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧП произошло сегодня, 5 апреля, днем на улице Энтузиастов в местном автосервисе в столице Ульяновской области. Там 47-летний рабочий ремонтировал бензобак. Предположительно, из-за скопившихся паров топлива произошел взрыв, в результате которого смертельные травмы получил тот самый рабочий. Пожара не последовало.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и сотрудников МЧС области. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

ЧП