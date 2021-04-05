В Ульяновске во время взрыва в автосервисе погиб один человек

Мужчина погиб на месте. Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧП произошло сегодня, 5 апреля, днем на улице Энтузиастов в местном автосервисе в столице Ульяновской области. Там 47-летний рабочий ремонтировал бензобак. Предположительно, из-за скопившихся паров топлива произошел взрыв, в результате которого смертельные травмы получил тот самый рабочий. Пожара не последовало.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и сотрудников МЧС области. Все обстоятельства произошедшего выясняются.