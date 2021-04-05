В «Школе фермера» в Татарстане стартовали практические занятия

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Практические занятия в «Школе фермера» в Татарстане начались с изучением производства мяса птицы. Сейчас обучающиеся первой подгруппы перенимают опыт у сельхозпроизводителя Кадэрии Лотфуллиной с Зеленодольского района.

Как отметила одна из участниц образовательного проекта, фермер с Лаишевского района Елена Нигматзянова, на практических занятиях лучше осваивается теория.

- Экскурсия по птицефабрике и встреча с ее владелицей произвели на меня особенное впечатление. Было настолько увлекательно и интересно, что за небольшой промежуток времени нам удалось получить ответы на все волнующие вопросы. Несмотря на то что у меня схожее направление бизнеса – разведение индюков, я подчерпнула для себя очень много новой и полезной информации, в частности, по ветеринарии, – поделилась впечатлениями Елена Нигматзянова. По ее словам, встреча с такими успешными фермерами вдохновляют начинающих сельхозпроизводителей на достижение высоких результатов.

Участники второй подгруппы по направлению «Молочно-мясное скотоводство» также будут применять свои теоретические знания на практике. В ближайшее время у них стартуют занятия в крестьянских (фермерских) хозяйствах Лаишевского и Высокогорского районов. В планах у учеников школы - изучение ряда важнейших вопросов. Это и особенности содержания и кормления молочного и мясного скота, составление рационов для КРС, производство, заготовка, хранение, транспортировка различных видов кормов, первичная обработка молока, учет молочной продуктивности коров и многое другое.

Всего у слушателей «Школы фермера» запланировано 40 выездных практических занятий у татарстанских сельхозпроизводителей.

- Наша главная задача – это дать возможность начинающим фермерам максимально глубоко изучить нишу сельского хозяйства. Образовательная программа позволит предпринимателям получить ответы на имеющиеся вопросы, перенять опыт у профессионалов-сельхозпроизводителей, изучить меры государственной поддержки, и самое главное – успешно запустить свой бизнес-проект или продолжить ее реализацию уже с новым подходом, - отметила директор Татарстанского филиала АО «Россельхозбанк» Ляля Кудерметова.

По итогам обучения участники получат диплом государственного образца по программе дополнительного образования «Агробизнес фермерского хозяйства». Обучение проводится при финансировании АО «Россельхозбанк» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ на базе Казанского государственного аграрного университета.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.