5 апреля в Чувашии подтвердили еще восемь смертей от коронавируса

Кроме того, по данным федерального оперштаба, за прошедшие сутки в Чувашии был выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 5 апреля, федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в Чувашии было зарегистрировано еще восемь смертей от COVID-19. Таким образом, в республике число летальных исходов инфекции в регионе возросло до 1 251.

Кроме того, по данным федерального оперштаба, за прошедшие сутки в Чувашии был выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Всего же с начала пандемии в регионе его обнаружили у 23 009 человек.