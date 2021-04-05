Татарстан оказался на 22 месте демографического рейтинга регионов – 2021

По данным исследования на этот январь, в Татарстане проживает порядка 3 894 000 человек. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Согласно исследованию Ria.ru, с 2018 по 2021 года в Татарстане убыль и прибыль населения оказалась на отметке ноль. То есть республика удержала свои показатели на уровне трехгодичной давности. Таким образом, в демографическом рейтинга регионов – 2021 она занимает 22 место. По данным исследования на этот январь, в Татарстане проживает порядка 3 894 000 человек.

За указанные же три года в республике наблюдается падение естественного прироста населения почти на 11 тысяч человек (Естественный прирост населения - разница между количеством рожденных детей и умерших людей. - Ред.). В то же время миграционный прирост населения дал Татарстану 11,5 тысяч жителей (миграционный прирост населения – разность между числом людей прибывших на данную территорию и числом выбывших из нее. - Ред.).

В исследовании также отмечается, что с 2018 по 2021 года самый большой прирост населения в России отмечен в Севастополе, Ингушетии и Ленинградской области, а самый минимальный — в Еврейской автономной, Магаданской и Тамбовской областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Казань попала в топ-3 российских городов с самой благоприятной средой для проживания

Рейтинг составили в Минстрое РФ на основании данных за 2020 год (подробности)

Казань попала в топ самых бестактных городов России

Столица Татарстана заняла в этом рейтинге 17 место (подробности)