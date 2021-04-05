В Татарстане иномарка переехала лежащего на дороге мужчину

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 4 апреля, в 23.20 на 40 километре автодороги "Казань-Малмыж" в Высокогорском районе республики иномарка "Форд Фокус", которой управлял 29-летний водитель, наехала на лежащего на дороге мужчину. На место аварии сразу вызвали медиков "скорой", но им пришлось только констатировать смерть 30-летнего пострадавшего из Казани.

- По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в МВД Татарстана.