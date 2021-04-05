Власти Набережных Челнов решили в ближайшие годы полностью отказаться от «маршруток»

В городе скорости перемещения на маршрутке предпочли отсутствие давки в салоне и безопасности пассажиров. Фото: Евгения ГУСЕВА

5 апреля на совещании в мэрии Набережных Челнов мэр города Наиль Магдеев сообщил, что в местном Исполкоме создана рабочая группа по вопросам обновления автопарка.

В перспективе она должна разработать план по полному переходу города от маршруток к автобусам большой и средней вместимости. По словам Магдеева, этот процесс должен завершиться в ближайшие годы. В планах вернуть на маршруты Набережных Челнов до 70 больших автобусов.

Напомним, значительной их части город лишился, когда был вынужден вернуть данный транспорт заводу «КАМАЗ» из-за просроченных платежей по лизингу. Тогда-то на дороги вернулись тесные маршрутки. Люди начали жаловаться на давки. Быстрому решению проблемы помешала пандемии коронавируса. Сейчас же ситуация понемногу выправляется. Так, напомним, 30 марта 2021 года на маршруты Набережных Челнов вышли 40 автобусов марки ЛиАЗ, которые городу передало правительство Москвы.