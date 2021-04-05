Следователи изымают документы из офиса ПСО «Казань»

У следователей есть подозрения, что пока неустановленные сотрудники уклонились от уплаты предприятием налогов на крупную сумму. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники следственного комитета и МВД заявились в офис компании и начали изымать из кабинетов документы. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, это происходит в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

Так, по информации источника, у следователей есть подозрения, что пока неустановленные сотрудники ПСО «Казань» не перечислили от имени предприятия налогов на сумму порядка 1,3 миллиарда рублей.