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Происшествия5 апреля 2021 12:16

Следователи изымают документы из офиса ПСО «Казань»

Это проходит в рамках расследования уголовного дела о налогах
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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У следователей есть подозрения, что пока неустановленные сотрудники уклонились от уплаты предприятием налогов на крупную сумму.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники следственного комитета и МВД заявились в офис компании и начали изымать из кабинетов документы. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, это происходит в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

Так, по информации источника, у следователей есть подозрения, что пока неустановленные сотрудники ПСО «Казань» не перечислили от имени предприятия налогов на сумму порядка 1,3 миллиарда рублей.

Криминал