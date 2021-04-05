Музыкальные педагоги детсадов Татарстана просят не оптимизировать их зарплаты

Ситуацию уже прокомментировали в Минобразования республики. Фото: Мария ЛЕНЦ

Музыкальные педагоги в детских дошкольных учреждениях Татарстана бью тревогу. Они уверяют, что благодаря оптимизации нагрузка на них возрастает, а зарплата за тот же объем работы существенно сокращается. В итоге коллектив музработников создал петицию на имя Президента России Владимира Путина и главы Татарстана Рустама Минниханова.

Ситуацию уже прокомментировали в Минобразования республики. Там объяснили, что в муниципалитетах сейчас проводится работа по приведению штатных единиц дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) в соответствие с нормативным финансированием, предусмотренным постановлением Кабмина Татарстана.

- Согласно методике на одного воспитанника ДОУ от полутора до трех лет в неделю должно приходиться 0,05 часа занятий эстетического цикла (с музыкальными руководителями), старше трех лет - 0,125 часа. Норма часов преподавательской работы на ставку для музыкального руководителя составляет 24 часа в неделю, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В то же время в профсоюзе педагогов считают: необходимо проверить, что после этого действительно происходит со ставками педагогов по музыкальному образования в ДОУ.