В Чебоксарах с высотки выпал и умер 14-летний подросток

На месте происшествия медики констатировали смерть подростка Фото: Лика ИСАЕВА

В воскресенье, 4 апреля, в 17.54 с балкона одного из верхних этажей на Солнечном бульваре упал и скончался на месте происшествия 14-летний подросток. Об этом во время еженедельного совещания в мэрии Чебоксар рассказал глава ЕДДС Александр Малов.

Мальчик погиб на месте. Его гибель констатировали приехавшие медики. По факту его гибели прокуратура и СУ СКР Чувашии начала проводить доследственную проверку.

Напомним, что 22 марта с 24 этажа упал вниз и выжил 11-летний житель Чебоксар. Мальчик приземлился на припаркованную "Газель". С тяжелыми травмами его доставили в больницу. Сейчас он находится в отделении травматологии. С ним работают психологи.