В Казани водитель "Лады Калины" сбил 14-летнего велосипедиста

Мальчику понадобилась помощь медиков после наезда Фото: Олег УКЛАДОВ

Наезд на 14-летнего велосипедиста произошел в воскресенье, 4 апреля, в 20.45 на улице Ашхабадской в Авиастроительном районе столицы республики. По предварительным данным, 43-летний водитель отечественной легковушки «Лада Калина» не выбрал безопасный боковой интервал и сбила 14-летнего велосипедиста, который следовал в попутном направлении.

- В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил многочисленные ушибы, ему потребовалась помощь медиков, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.