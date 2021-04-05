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Происшествия5 апреля 2021 8:58

В Казани водитель "Лады Калины" сбил 14-летнего велосипедиста

Мальчику потребовалась помощь медиков
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Мальчику понадобилась помощь медиков после наезда

Фото: Олег УКЛАДОВ

Наезд на 14-летнего велосипедиста произошел в воскресенье, 4 апреля, в 20.45 на улице Ашхабадской в Авиастроительном районе столицы республики. По предварительным данным, 43-летний водитель отечественной легковушки «Лада Калина» не выбрал безопасный боковой интервал и сбила 14-летнего велосипедиста, который следовал в попутном направлении.

- В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил многочисленные ушибы, ему потребовалась помощь медиков, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

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