Житель Марий Эл 15 раз переводил деньги мошенникам, чтобы аннулировать заявку на кредит

СПерва мужчина не поверил аферистам, но те смогли его переубедить. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Медведевском районе Марий Эл местный житель, пытаясь аннулировать заявку на кредит, переводил 15 раз мошенникам деньги.

Полицейские выяснили, что 34-летнему заявителю позвонила незнакомая девушка, которая представилась сотрудницей банка. Она сообщила о том, что на имя клиента третьи лица пытаются оформить кредит на сумму 200 тысяч рублей. Для того, чтобы аннулировать заявку, необходимо пойти в ближайшее отделение банка и взять кредит на эту же сумму и перевести полученные денежные средства на счет.

Гражданин засомневался в достоверности данной информации и прервал телефонный разговор. Он знал о таких способах обмана, но с этим не сталкивался. Однако вскоре ему снова позвонили и неизвестная женщина, представившись специалистом банка, подтвердила слова ранее звонившей девушки.

Для того, чтобы мужчина перестал сомневаться, она посоветовала ему сверить номер телефона с тем, который указан на сайте банка. Потерпевший так и поступил, телефонный номер совпал с указанным на странице финансового учреждения.

Затем ему снова позвонили и он стал выполнять указания незнакомца, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Заявитель оформил кредит на 200 тысяч рублей и полученные денежные средства 15 раз переводил на указанные злоумышленником три абонентских номера телефонов. Только после перевода денег он понял, что его обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении преступления.

Полицейские обращают внимание граждан на то, что звонок якобы из службы безопасности банка под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств или нелегального оформления кредита – стандартная уловка злоумышленников. Не принимайте во внимание слова незнакомцев, даже если обратный номер телефона будет совпадать с горячей линией вашего банка.

Современные технологии позволяют мошенникам подменять номер. Необходимо незамедлительно самостоятельно связаться с банком и уточнить у специалиста всю интересующую информацию. Не передавайте никому CVV-код с обратной стороны карты и пароли доступа, которые приходят в смс-уведомлениях, не устанавливайте по совету собеседников на компьютеры и смартфоны программы, не выполняйте никаких манипуляций со своими счетами под диктовку неизвестных, кем бы они ни представлялись.