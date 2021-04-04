"Это действительно командная победа": Защитник "Рубина" поделился эмоциями после матча с "Сочи"

Фото: ФК "Рубин".

Защитник "Рубина" Карл Старфельт поделился мыслями после победного матча с "Сочи" в рамках 24 тура Премьер-Лиги.

- Очень непростая игра. "Сочи" - хорошая команда с мощными игроками, соперник, против которого сложно играть. Но мы действовали очень организованно, это действительно командная победа. Всегда хорошо побеждать, оставив свои ворота на замке, не позволив сопернику поразить наши ворота. Эмоции после игры самые замечательные. Это был очень важный матч. Мы знали, что каждый матч сейчас чрезвычайно значим для того, чтобы оставаться высоко в турнирной таблице, но мы не должны сбавлять оборотов. Следующая игра будет не менее важной.

Пока "Рубин" с 40 очками располагается на 5 месте в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Слуцкого на выезде сыграют с "Ростовом", Матч состоится 10 апреля.