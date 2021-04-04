Жителю Чувашии отказали в займе и тот ограбил кредитного менеджера

Добычей злоумышленника стали 3 тысячи рублей. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Утром 2 апреля за кредитом в микрофинансовую организацию в городе Шумерле обратился 47-летний местный житель. В займе данному гражданину было отказано из-за плохой кредитной истории.

Впрочем, уходить мужчина не торопился. Пока кредитный менеджер отвлеклась, посетитель незаметно забрал со стула ее сумку, в которой находилось порядка 3000 рублей и документы, и покинул фирму.

Обнаружив пропажу сумки, потерпевшая позвонила на сотовый телефон злоумышленника, номер которого имелся в базе данных, рюкзак тот вернул, но без денег и паспорта.

- В течение двух часов подозреваемый в краже был задержан и доставлен в отделение полиции в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в пресс-службе МВД республики.