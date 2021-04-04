"Просто так его никто не отдаст": В "Рубине" рассказали, в каком случае готовы отпустить Хвичу летом

Фото: ФК "Рубин".

Хвича Кварацхелия продолжает исправно забивать и увеличивать свою трансферную стоимость. За неделю он успел дважды забить за сборную Грузии, отличившись в матчах с Испанией и Грецией, а 3 апреля решил исход матча "Рубина" с "Сочи", принеся команде важные три очка. В последнее время европейские СМИ куда только не отправляли Хвичу. Сейчас идут разговоры об итальянских грандах, но в "Рубине" не торопятся расставаться с полузащитником.

- По информации об интересе к Хвиче со стороны "Наполи", "Ювентуса" и "Милана" я не могу сказать – об этом же Нобель пишет. На клуб никто не выходил, выйдут – будем вести переговоры. Есть цель его удержать, но если будут гранды, то я не имею права удерживать. Просто так его никто не отдаст, но при достойном предложении, тем более от грандов – как бы я не хотел его оставить, наверное, пойдём ему навстречу. Но пока предложений не было, пока рано обсуждать. Не удивляют ли такие новости? Знаете, у Гафта был юбилей, ему пели оды, а он сказал: "Вы знаете, вы вот всё говорите… А я ведь вам верю", - цитирует Championat.com гендиректора "Рубина" Рустема Сайманова.