Есть путевка в Лигу чемпионов: В матче за бронзу казанское "Динамо" обыграло "Уралочку"

Фото: ВК "Динамо-Ак Барс".

Потеряв шансы отстоять чемпионский титул волейболисткам "Динамо" надо было настраиваться на матч с "Уралочкой", На кону все же стояли бронзовые медали и место в Лиге Чемпионов.

Тренерский штаб казанского клуба удивил - оставил в запасе Старцеву, Брисио и Фабрис, дав шанс проявить себя молодежи. Резервистки шансом воспользовались. Первые два сета остались за "Динамо" - 25:20 и 25:21.

А вот в третьей партии случился сбой. Казаночки вели 8:1, но умудрились растерять преимущество, а в концовке отдать партию - 23:25. В четвертой партии окрыленные успехом гостьи долгое время вели игру, но "Динамо" удалось сравнять счет - 22:22. В нервной концовке точнее оказались казаночки. 27:25 в партии и 3:1 в матче - "Динамо" бронзовый призер чемпионата России.

- Сегодня поставили молодых игроков, которым до этого недоставало игровой практики. Посмотрели их в бою, в реальных условиях, когда нужен результат. И две партии они выдержали. Но стабильности, всё-таки, ещё не хватает – той же Лизе Поповой по ведению игры. Две партии всё неплохо, но потом теряем один-два мяча, начинаем в себе сомневаться и собственными ошибками помогать сопернику. Надо учиться играть более собранно, трезво. А в третьей партии при счёте 8:1 подумали, наверно, что победа уже в кармане. Но в этой игре на кону была медаль. Тем более «Уралочка» всегда играет до последнего мяча, несмотря на счёт и состав, - прокомментировал итог матча старший тренер казанской команды Сергей Сикачев.

Чемпионом России впервые в своей истории стал калининградский "Локомотив", В борьбе за золото железнодорожницы смогли одолеть московское "Динамо" 3:2.