Строительство скоростной дороги Москва-Казань: Когда татарстанцы смогут доехать до столицы за 6,5 часов

Сейчас средняя продолжительность поездки из Казани в Москву составляет 12 часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Вячеславом Петушенко.

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы строительства скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва - Нижний Новгород - Казань». Напомним, что по территории Татарстана пройдет большая часть седьмого и весь восьмой этап трассы - всего 142 километра. М-12 будет пролегать по территориям Кайбицкого, Апастовского, Верхнеуслонского, Лаишевского и Пестречинского районов. С вводом трассы М-12 в эксплуатацию время в пути из Москвы до Казани составит около 6,5 часов вместо сегодняшних 12 часов.

Сегодня продолжаются подготовительные работы: возведение строительных городков, обустройство стройплощадок, строительство временных подъездных дорог, подготовка производственной базы и завоз инертных материалов (щебень, песок, гравий, различные смеси).

Для справки:

Новая скоростная дорога М-12 свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации (Московская, Владимирская, Нижегородская области, Республика Чувашия и Республика Татарстан) с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России. М-12 позволит отвлечь на себя трафик одного из самых загруженных направлений в стране — федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга».

Скоростная трасса войдёт в состав международного транспортного маршрута (МТМ) «Европа – Западный Китай» протяжённостью 8,5 тысяч километров.

Всего на этапе строительства М-12 планируется создать около 80 тыс. новых рабочих мест, и еще до 5 тыс. - на этапе эксплуатации дороги.