Рубин - Сочи 3 апреля 2021: Деспотович может пропустить матч

Фото: ФК "Рубин". Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Уже сегодня "Рубин" в рамках 24 тура чемпионата страны на своем поле сыграет с "Сочи". Пока под вопросом участие в матче форварда казанцев Джордже Деспотовича. По словам гендиректора клуба Рустема Сайманова, последнее слово за тренерским штабом.

- Деспотович получил травму в последней игре перед отъездом в Сербию. Мы заранее уведомили тренерский и медицинский штабы о наличии травмы. При подготовке к матчу сборной он пытался тренироваться, но когда боли участились, его отправили в Россию. Сейчас мы восстанавливаем его в штатном режиме. Он тренируется, но неизвестно, выйдет ли на поле в следующей игре. Все зависит от решения тренера, — цитирует Сайманова "Спорт-Экспресс".

Отметим, что Деспотович - лучший бомбардир "Рубина" в сезоне. На его счету 11 голов в 19 матчах за клуб. Больше него в чемпионате забили только зенитовцы Азмун и Дзюба и спартаковец Ларссон.