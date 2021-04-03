Жители Ульяновска за сутки отдали мошенникам более 600 тысяч рублей

Люди продолжают попадаться на уловки аферистов. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

2 апреля в дежурную часть полиции по Железнодорожному району Ульяновска поступило два сообщения от жителей областного центра о том, что они стали жертвами мошенничества.

Заявители сообщили, что на телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником банка. Звонивший сказал, что с банковской карты собеседников пытаются похитить деньги и для предотвращения списаний необходимо сообщить персональные данные банковской карты и код, который поступит в смс-сообщении. После того, как потерпевшие передали запрашиваемые сведения, они обнаружили, что с их счетов списаны 112 000 рублей и 294 000 рублей.

Аналогичный случай зарегистрирован в Ленинском районе города Ульяновска, где потерпевшая, думая, что общается с сотрудниками банка, лишилась 230 тысяч рублей.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

- УМВД России по Ульяновской области напоминает: при общении с незнакомыми людьми, кем бы они ни представились, необходимо быть бдительным. Позвонить и сообщить о подозрительных операциях с вашей банковской картой могут только мошенники! Настоящие сотрудники банка никогда не станут звонить и спрашивать у вас секретные данные вашей карты – номера, коды и пароли. Если от вас требуют такую информацию, необходимо сразу же прекратить разговор! А если остались сомнения, следует позвонить на телефон «горячей линии» вашего банка и проверить, все ли в порядке. Помните: если не поддаваться эмоциям, а руководствоваться разумом, вы предотвратите преступление и сохраните ваши деньги! - заявили в пресс-службе МВД региона.