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Происшествия3 апреля 2021 10:06

В Ульяновской области легковушка вылетела в кювет, водитель погиб

В салоне автомобиля находилась еще и пассажирка, ей потребовалась помощь медиков
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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К моменту приезда медиков водитель еще был жив, но умер в больнице.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Серьезная авария произошла минувшим днем в Ульяновской области. В Майнском районе на 30 километре автодороги «Саранск – Сурское – Ульяновск» - Вальдиватское-Карсун-Вешкайма –Беклемишево-Старотимошкино», 40-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», не справился с управлением, допустил съезд автомобиля в правый кювет.

В результате ДТП: водитель иномарки от полученных травм скончался. К моменту приезда медиков он был еще жив, но умер уже в больнице. В салоне автомобиля также находилась 41-летняя пассажирка. Ей потребовалась помощь врачей, но повреждения были не столь серьезными. Женщину уже отпустили домой.

ДТП