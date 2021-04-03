В Ульяновской области легковушка вылетела в кювет, водитель погиб

К моменту приезда медиков водитель еще был жив, но умер в больнице. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Серьезная авария произошла минувшим днем в Ульяновской области. В Майнском районе на 30 километре автодороги «Саранск – Сурское – Ульяновск» - Вальдиватское-Карсун-Вешкайма –Беклемишево-Старотимошкино», 40-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», не справился с управлением, допустил съезд автомобиля в правый кювет.

В результате ДТП: водитель иномарки от полученных травм скончался. К моменту приезда медиков он был еще жив, но умер уже в больнице. В салоне автомобиля также находилась 41-летняя пассажирка. Ей потребовалась помощь врачей, но повреждения были не столь серьезными. Женщину уже отпустили домой.