6 апреля вода в казанских квартирах может позеленеть

При обнаружении смена цвета воды жителей города просят сообщить об этом. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

6 апреля в Ново-Савиновском районе Казани специалисты коммунальных служб будут выявлять места утечки теплоносителя. Для этого они добавят краситель зеленого цвета «Уранин-А» в сетевую воду магистральных тепловодов от котельной «Азино».

При обнаружении зеленой воды, в том числе из кранов горячего водоснабжения, казанцев просят обращаться в диспетчерскую службу филиала АО «Татэнерго» - компании «Казанские тепловые сети» по телефону: +7(843)291-87-95 (многоканальный).

Краситель «Уранин-А» безвреден для здоровья людей и окружающей среды. Он допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, отмечают в Комитете жилищно-коммунального хозяйства Исполкома Казани.