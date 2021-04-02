В Марий Эл число смертей от коронавируса возросло до 206

В республики подтвердили еще одну смерть от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 апреля была подтверждена еще одна смерть от коронавируса в Марий Эл, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Так, на сегодня число летальных исходов COVID-19 в республики равно 206.

Также, по информации федерального оперштаба, в регионе за минувшие сутки выявлен 21 новый случай коронавируса. Всего в Марий Эл он был обнаружен у 12 584 человек.

В своею очередь, как сообщает Минздрав республики, в местных инфекционных стационарах сейчас находится 150 пациентов с подтвержденным коронавирусом.