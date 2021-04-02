Двух жителей Казани собираются судить за хищение из банка 13,7 миллиона рублей

Утверждается, что они оформляли кредиты на подставных лиц, а после обналичивали выданные деньги. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

24-летнего сотрудника банка и его 36-летнего безработного сообщника обвиняют по следующим уголовным статьям: «неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием своего служебного положения» и «мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере».

- После вручения им копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуре Татарстана. - Свою вину соучастники частично признали, но не возместили ущерб. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, с октября 2019 года по январь 2020 года сотрудник банка по указанию сообщника оформлял кредитные карты на подставных лиц. При этом вносил в базу данных банка заведомо ложные сведения о благонадежности «клиентов». На последних оформлялись кредиты на сумму от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Эти деньги злоумышленники обналичивали и тратили по своему усмотрению. В результате банку был причинен ущерб на суму более 13,7 миллиона рублей.