Обыски в Исполкоме Набережных Челнов прокомментировал мэр города Наиль Магдеев

Фото: управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

1 апреля силовики пришли в Исполком Набережных Челнов и начали проводить обыски. Их целью было изъят документы, которые могут помочь в расследовании уголовного дела, возбужденного по статьям «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и «халатность».

Комментирую произошедшее мэр города Наиль Магдеев прежде всего отметил, что обыски непосредственно у него в кабинете не проводились. Да и вообще в тот день он был в командировке за пределами Набережных Челнов. То, что следователи не собираются задавать градоначальнику по указанному головному делу вопросов, стало понятно из заявления самого Магдеева. Он сообщил, что с ним никто из правоохранителей по этому поводу не связывался, а мобильный телефон у него всегда доступен.

Что касается информации аналогичных обысков дома у местного бизнесмена Алексея Миронова, то тут мэр Набережных Челнов отметил, что, например, у города к нему претензий не имеется. Они не предъявляются с тех пор, как два года назад Миронов вернул татарстанскому автограду 53 гектара земли стоимостью 3 миллиарда рублей.