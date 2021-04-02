В Татарстане решили не снимать коронавирусные ограничения в апреле 2021 года

Масочный режим нарушают как жители республики, так и сотрудники общепита. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту пятницу, 2 апреля, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила, что в апреле в республике снятие или новые смягчения ограничений по коронавируса не предвидится. Ситуация с распространением инфекции сейчас все еще нестабильная, и в любой момент все может измениться в худшую сторону.

Так, по ее словам, по сравнению с февралем, заболеваемость COVID-19 в марте снизилась на 25%, но при этом замедлились темпы снижения этого показателя. В этом виновны сами жители Татарстана, которые стали чаще нарушать меры профилактики коронавируса.

Ко всему прочему, отметила Авдонина, зафиксирован рост нарушений и в точках общепита – с 4% до 7%. В основном это несоблюдение социальной дистанции, неправильная утилизация медицинских масок, их неиспользование, неправильная обработка поверхностей и оборудования, а также заполняемость зала более чем на 70%.