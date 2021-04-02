В Набережных Челнах лихач на "семерке" спровоцировал жесткую аварию, вылетев на "красный"

Фото: Госавтоинспекция Набережных Челнов

Жесткая авария произошла в Набережных Челнах 2 апреля. На перекрестке улиц 40 лет Победы и проспекта Автозаводского столкнулись отечественная ВАЗ-2107 и кроссовер Haval F7.

Этот момент запечатлел видеорегистратор другого автомобиля. На кадрах видно, как иномарка и "семерка" стоят перед светофорами. Но тут водитель отечественной легковушки начинает движение на "красный". И когда машина оказывается на перекрестке в нее на полном ходу врезается кроссовер. От удара отечественный автомобиль перелетает через разделительную полосу и крушит ограждение.

- В больницу с травмами различной степени тяжести доставлен водитель ВАЗ-2107, - сообщили в Госавтоинспекции Набережных Челнов.