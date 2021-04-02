В Казани обворовали квартиру экс-директора крупной нефтяной компании

Среди пропавших вещей ювелирные украшения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уехал ненадолго, вернулся - в квартире разгром. Неизвестные проникли в квартиру экс-руководителя башкирской компании по производству оборудования для добычи нефти.

Хозяин заявил в полицию, что вернулся из поездки в конце марта, и не нашел на месте дорогие часы и ювелирные украшения супруги. Общая стоимость похищенного превышает 600 тысяч рублей.

После осмотра места происшествия стало понятно, что злоумышленник или злоумышленники смогли войти в квартиру через окно. По факту пропажи вещей возбуждено уголовное дело по статье "Кража".