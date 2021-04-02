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Общество2 апреля 2021 13:35

Прокуратура проводит проверку по факту возгорания трамвая в Казани

Пассажиры не пострадали, все они вовремя успели покинуть вагон
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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В частности, сотрудники надзорного органа обратят внимание на соблюдение требований безопасности жизни и здоровья граждан в сфере пассажирских перевозок и правил эксплуатации транспортных средств.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Авиастроительном районе Казани утром 2 апреля на улице Дементьева загорелся трамвай. Очевидцы сообщили "Комсомолке", что огонь возник на крыше общественного электротранспорта.

Все пассажиры успели вовремя выйти из вагона, а на место происшествия приехали сотрудники МЧС Татарстана.

Тем временем прокуратура организовала проверку по факту возгорания трамвая, и совместно со специалистами выяснит причины и обстоятельства инцидента.

- Также пройдет проверка на предмет соблюдения требований безопасности жизни и здоровья граждан в сфере пассажирских перевозок и правил эксплуатации транспортных средств, - сообщили в прокуратуре Татарстана.