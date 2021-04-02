Прокуратура проводит проверку по факту возгорания трамвая в Казани

В частности, сотрудники надзорного органа обратят внимание на соблюдение требований безопасности жизни и здоровья граждан в сфере пассажирских перевозок и правил эксплуатации транспортных средств. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Авиастроительном районе Казани утром 2 апреля на улице Дементьева загорелся трамвай. Очевидцы сообщили "Комсомолке", что огонь возник на крыше общественного электротранспорта.

Все пассажиры успели вовремя выйти из вагона, а на место происшествия приехали сотрудники МЧС Татарстана.

Тем временем прокуратура организовала проверку по факту возгорания трамвая, и совместно со специалистами выяснит причины и обстоятельства инцидента.

- Также пройдет проверка на предмет соблюдения требований безопасности жизни и здоровья граждан в сфере пассажирских перевозок и правил эксплуатации транспортных средств, - сообщили в прокуратуре Татарстана.