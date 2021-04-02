В Казани экс-проректор КНИТУ-КХТИ Александр Кочнев за мошенничество на 10 миллионов рублей получил условный срок

Вопрос об апелляционном обжаловании прокуратурой будет решаться после изучения приговора и протокола судебного заседания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вахитовском районном суде Казани огласили приговор экс-проректору КНИТУ-КХТИ Александру Кочневу.

- Он получил наказание в виде условного лишения свободы сроком 3 года 9 месяцев, - сообщили в прокуратуре Татарстана, сотрудники которой просили для Кочнева четыре года колонии общего режима.

Мужчину обвиняли в мошенничестве на 10 миллионов рублей - эти деньги вузу перечисляли в качестве пожертвований. Как доказали во время суда, Кочнев, будучи еще проректором, воспользовался своим служебным положением и организовал схему хищения этих денег. По его указанию заключались договоры с подконтрольными фирмами на поставку лабораторного оборудования и расходных материалов, а также организовывались и проводились научные семинары, конференции.