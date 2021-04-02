В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировали 37 новых случаев коронавируса

Прирост числа заболевших за минувшую неделю в республике составил 258 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщил 2 апреля Минздрав Татарстана, аза прошедшие сутки в республике было зарегистрировано 37 новых случаев коронавируса. Все они контактные. При этом 21 человека увезли в больницу, оставшиеся 16 пациентов будут лечиться на дому. В этот раз наибольшее количество инфицированных выявили в Казани (11 человек) и в Набережных Челнах (6 человек).

Так, с начала пандемии в Татарстане коронавирус выявили у 19 493 человек, прирост за минувшую неделю – 258 человек. Выздоровели же 16 510 пациентов, в том числе и 91 за минувшие сутки. Число смертей от коронавируса в республике пока замерло на отметке 420.